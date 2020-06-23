Экономика

Бухгалтерия.руБухгалтерия.руПутин упростил налогообложение зарубежных активов

В ходе своего обращения к россиянам глава государства отметил, что сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний по сложной и запутанной схеме.
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Владимир Путин
У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.
— Владимир ПутинРИА Новости 10:49
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны
 предложил правительству упростить налогообложение россиян, которые контролируют компании за рубежом, и ввести для них фиксированный налог в 5 миллионов рублей в год.
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