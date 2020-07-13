Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Иностранцам разрешается получать российское гражданство без отказа от имеющегося.

Авто Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса Британский автомобильный гигант Jaguar официально указал, что премьера нового электрокара Jaguar XJ откладывается на более поздний срок.

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 271

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 7

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 87

Общество Миллионеры попросили правительство поднять им налоги из-за пандемии 83 миллионера обратились к правительствам разных стран с предложением поднять налоги для состоятельных людей, а полученные средства пустить на борьбу с пандемией, поддержку граждан и оздоровление экономики, пишет «Царьград». 432

Футбол Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча «Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.

Общество В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 46

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 177

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 320

Технологии Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления России, как и Японии, следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии. 2

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Политика Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа. 55