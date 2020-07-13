Политика
РБКПутин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Иностранцам разрешается получать российское гражданство без отказа от имеющегося.
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Путин подписал поправки в закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами
Российская газетавчера в 14:20
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи российского гражданства
Эхо Москвывчера в 21:06
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Ашберн
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
Авто
Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса
Британский автомобильный гигант Jaguar официально указал, что премьера нового электрокара Jaguar XJ откладывается на более поздний срок.
Faktom 01:55
Экономика
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
RT на русском 03:53
Общество
Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету
Российская газета 04:27
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Общество
Миллионеры попросили правительство поднять им налоги из-за пандемии
83 миллионера обратились к правительствам разных стран с предложением поднять налоги для состоятельных людей, а полученные средства пустить на борьбу с пандемией, поддержку граждан и оздоровление экономики, пишет «Царьград».
Экспресс газета 01:02
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Футбол
Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча
«Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.
ODDS.ru 03:04
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Слово и Дело 03:14
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Общество
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
Общество
Российские аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни
Известия вчера в 19:41
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM вчера в 10:31
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Технологии
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
России, как и Японии, следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии.
РИА Новости 04:25
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Общество
Собчак использовала видео своего задержания для рекламы
В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Футбол
Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа
Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена".
Волга Ньюс 04:05
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Палата представителей Ливии - избранный постоянный парламент, действующий на востоке при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, - позволила Египту вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, указано на сайте законодательного органа.
Газета.Ru 04:40
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22