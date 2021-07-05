Сахалинские депутаты разозлились на минздрав

Депутаты Сахалинской областной думы сняли с повестки заседания комитета по социальной политике медицинский вопрос, потому что никто из руководства минздрава не явился, чтобы рассказать о нем. Народные избранники сочли, что это проявление неуважительного отношения к думе, причем, уже не в первый раз.