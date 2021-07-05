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Путин упростил порядок предоставления бухгалтерской отчетности для организаций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет для организаций обязанность предоставлять бухгалтерскую отчетность любым госорганам, кроме налоговой. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике

С чего всё началось

Путин подписал закон, упрощающий предоставление организациями финансовой отчетности

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий для организаций обязанность предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность любым госорганам, кроме налоговой службы. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
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