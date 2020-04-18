с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3K

Политика В Госдуме проверят возможное гражданство США депутата Парфенова Москва, 17 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить информацию о возможном наличии у депутата от КПРФ Дениса Парфенова гражданства США, передает корреспондент 17 апреля. 526

Политика Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 9

Политика Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин. 453

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 565

Здоровье «Проблемную Грецию» поставили Евросоюзу в пример Греция, которую в Европе считали «проблемным ребенком», демонстрирует, как успешно бороться с эпидемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Общество Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами. 138

Общество Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 212

Происшествия В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля. 45

Экономика Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50% Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).

Общество В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. 202

Кино В 15 сезоне «Сверхъестественного» вернется любимица зрителей: новые кадры Пока возвращение «Сверхъестественного» на экраны отложено на неопределенное время, канал The CW не забывает подбадривать фанатов сериала, делясь новым контентом.

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 15

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 1,9K