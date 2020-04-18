Политика
REGNUMПутин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Президент подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.Российская газета04:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Политика
В Госдуме проверят возможное гражданство США депутата Парфенова
Москва, 17 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить информацию о возможном наличии у депутата от КПРФ Дениса Парфенова гражданства США, передает корреспондент 17 апреля.
REGNUM вчера в 03:29
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Общество
Стало известно число вылеченных российскими врачами итальянцев
Российские врачи, отправленные в итальянский Бергамо для помощи зараженным коронавирусом, вылечили 15 пациентов.
Lenta.ru 15:22
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Киберспорт
Virtus.pro прошла групповой этап ESL One Los Angeles без поражений
Virtus.pro, обыграв B8, одержала седьмую победу подряд и прошла групповой этап без поражений.
Sport24.ru 16 апреля в 14:50
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Здоровье
«Проблемную Грецию» поставили Евросоюзу в пример
Греция, которую в Европе считали «проблемным ребенком», демонстрирует, как успешно бороться с эпидемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Взгляд.ру 11:06
Футбол
Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.
RT на русском 14:31
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Происшествия
В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус
Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля.
REGNUM 06:05
Экономика
Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50%
Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).
РЖД-Партнер 16 апреля в 08:56
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Кино
В 15 сезоне «Сверхъестественного» вернется любимица зрителей: новые кадры
Пока возвращение «Сверхъестественного» на экраны отложено на неопределенное время, канал The CW не забывает подбадривать фанатов сериала, делясь новым контентом.
Popcornnews.ru 16 апреля в 17:00
Хоккей
«Салават Юлаев» стал обладателем виртуального Кубка Гагарина
Уфимский «Салават Юлаев» стал обладателем виртуального Кубка Гагарина, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 13:13
Религия
Руководство УМВД Саратова убеждает прихожан вернуться домой
За последний час в Покровский храм вошли около 20 человек.
Взгляд-инфо 15:09
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Наука
Определены сроки передачи коронавируса
Изучив анализы почти сотни пациентов с COVID-19, у которых заболевание было диагностировано на ранних стадиях, китайские исследователи определили сроки передачи патогена.
Planet Today 16 апреля в 06:28