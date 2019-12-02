Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

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