Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
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Путин закрепил за братьями и сестрами право ходить в одну школу

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