Политика
РБКПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании в Кремле.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.Интерфакс08:17
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Путин: общее направление и механизмы реализации нацпроектов были выбраны верно
Будущее России. Национальные проекты08:23
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Здоровье
Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси
Роспотребнадзор разослал письмо в свои региональные отделения, позволяющее изымать из оборота продающиеся никотиносодержащие смеси, сообщил журналистам в среду глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Происшествия
Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Политика
Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной
Президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Политика
Путин раскритиковал доклад зампреда правительства РФ Гордеева
Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Общество
Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности
В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности.
Кино
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Экономика
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Армия и оружие
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Политика
Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане
Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Культура
Умерла Алли Уиллис — автор главной песни из сериала «Друзья»
В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни умерла режиссер и автор песен Алли Уиллис. Как пишет Variety, причиной смерти стала остановка сердца.
Гаджеты
Huawei придумала способ обхода санкций США
Huawei придумала способ выпустить смартфон с сервисами Google в обход санкций США.
Армия и оружие
Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике
Экипаж корвета «Бойкий» и малый противолодочный корабль «Алексин» выполнили стрельбы в Балтийском море.
Кино
Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку
Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Общество