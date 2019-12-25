Политика

РБКРБКПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании в Кремле.
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с чего всё началось

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.
Интерфакс08:17

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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

РИА Новости10:43

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемены к лучшему

ТАСС08:49

Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

Lenta.ru08:10

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

RT на русском08:24

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Интерфакс08:17

Путин не уверен, что люди чувствуют перемены к лучшему от нацпроектов

Коммерсантъ08:33

Путин: общее направление и механизмы реализации нацпроектов были выбраны верно

Будущее России. Национальные проекты08:23
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси

Роспотребнадзор разослал письмо в свои региональные отделения, позволяющее изымать из оборота продающиеся никотиносодержащие смеси, сообщил журналистам в среду глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 11:13
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Происшествия

Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
BFM.ru 23 декабря в 05:45
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Политика

Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной

Президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.
РИА Новости 11:33
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Политика

Путин раскритиковал доклад зампреда правительства РФ Гордеева

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
News.ru 10:10
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Происшествия

Один ребенок погиб и четверо пострадали при пожаре под Саратовом

Известия 09:44
Общество

Голикова заявила о рекордно низком уровне младенческой смертности

В России за десять месяцев 2019 года зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности.
РБК 10:27
Кино

Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами

Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared.
Lenta.ru 09:40
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Политика

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
ТАСС 10:39
Происшествия

Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой

Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Вести.Ru 08:03
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.
Интерфакс 11:29
Армия и оружие

Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Российская газета 11:25
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости 07:40
Политика

Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане

Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа

Вечерняя Москва 08:36
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Культура

Умерла Алли Уиллис — автор главной песни из сериала «Друзья»

В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни умерла режиссер и автор песен Алли Уиллис. Как пишет Variety, причиной смерти стала остановка сердца.
Афиша Daily 05:19
Гаджеты

Huawei придумала способ обхода санкций США

Huawei придумала способ выпустить смартфон с сервисами Google в обход санкций США.
Lenta.ru 11:03
Армия и оружие

Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике

Экипаж корвета «Бойкий» и малый противолодочный корабль «Алексин» выполнили стрельбы в Балтийском море.
Известия 09:23
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
Общество

Названа средняя этажность новостроек по реновации в Москве

Вечерняя Москва 06:15
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