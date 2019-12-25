Политика

RT на русскомRT на русскомПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Читать в источнике
Комментировать2339
с чего всё началось

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.
Интерфакс08:17

Подробнее о событии

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

РИА Новости10:43

Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов

Будущее России. Национальные проекты08:17

Путин не уверен, что люди чувствуют перемены к лучшему от нацпроектов

Коммерсантъ08:33

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

RT на русском08:24

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

РБК09:58

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Интерфакс08:17

Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

Lenta.ru08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
RT на русском 15:30
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Интерфакс 09:38
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Политика

«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах

Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Lenta.ru 17:02
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Политика

Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
РИА Новости 15:34
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Политика

Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway.
Накануне.Ru 00:10
Культура

Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

iReactor 13:19
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике

Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Газета Кемерова 23 декабря в 15:32
Хоккей

Острава надежды: что ждет Россию на МЧМ по хоккею в Чехии

Известия вчера в 16:00
Общество

Свинка Пеппа засудила российского двойника

Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Рамблер 15:07
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Общество

ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год

Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на новогодние каникулы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 17:01
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер 10:09
Экономика

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия 16:17
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Дни.ру 00:52
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Игры

В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII

На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
CyberSport.ru 01:49
Политика

Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов

Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
Известия 08:29
Политика

Зеленский запретил поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России.
Газета.Ru 14:57
Гаджеты

Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков

На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
Игромания.ру 09:38
Происшествия

Пять школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть в Грузии

ФАН 17:16
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Армия и оружие

Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено.
Известия вчера в 06:56
Происшествия

В Якутии под лед провалились два КамАЗа

В МЧС нашему корреспонденту сообщили, что 25 декабря 2019 года в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по системе "112" поступила информация о том, что в Жиганском районе в 87 км от н.п. Жиганск ниже по течению реки Лена, провалились два автомобиля "КамАЗ" принадлежащие частному лицу.
SakhaPress.ru 07:59
Кино

«Кинопоиск» назвал главным фильмом 2019 года «Зеленую книгу»

В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Политическая Экспертиза вчера в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное