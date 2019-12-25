Политика
RT на русскомПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.Интерфакс08:17
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Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты08:17
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Политика
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В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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В Якутии под лед провалились два КамАЗа
В МЧС нашему корреспонденту сообщили, что 25 декабря 2019 года в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по системе "112" поступила информация о том, что в Жиганском районе в 87 км от н.п. Жиганск ниже по течению реки Лена, провалились два автомобиля "КамАЗ" принадлежащие частному лицу.
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