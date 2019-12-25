Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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