Политика

РБКРБКПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании в Кремле.
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с чего всё началось

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.
Интерфакс08:17

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Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

РИА Новости10:43

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

RT на русском08:24

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемены к лучшему

ТАСС08:49

Путин назвал правильный подход к решению проблем россиян

Lenta.ru09:38

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

РБК09:58

Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов

Будущее России. Национальные проекты08:17

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Интерфакс08:17
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru 22 декабря в 19:30
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 17:28
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
Авто

Электрический пикап Lordstown Endurance получит мотор-колеса

Motor 23 декабря в 04:41
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия вчера в 06:44
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM вчера в 06:20
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости 07:40
Футбол

Александр Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

В мероприятии принял участие экс-капитан команды Алексей Игонин.
Телеканал Санкт-Петербург 06:34
Авто

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
РБК 19:02
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

RT на русском 17:17
Общество

Минфин предложил использовать такси для поездок чиновников

Минфин предлагает использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников.
Российская газета вчера в 11:22
Политика

Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
РЕН ТВ 17:15
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия 18:20
Культура

Сильвестр Сталлоне «сыграл» вместо Калкина в «Один дома»

В Сети появился очередной эксперимент с технологией DeepFake, позволяющей эффектно заменять лица на видеокадрах.
Культуромания 14:34
Энергетика

Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что экономический эффект для бюджета страны от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ составил 6,2 трлн рублей за три года.
RT на русском 18:43
Политика

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Life.ru 18:59
Хоккей

Сборная России претендует на титул чемпиона мира

Сборная России претендует на титул чемпиона мира В четверг в Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею, который по традиции привлекает повышенный интерес и является фактически первым крупным турниром нового года в международном спортивном календаре.
Коммерсантъ 17:42
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК 16:56
Политика

Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
RT на русском 15:14
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Футбол

Манджукич, прощаясь с «Ювентусом», не упомянул Сарри

Многие фанаты обратили внимание на тот факт, что Манджукич не упомянул нынешнего тренера команды Маурицио Сарри, при котором он потерял место в стартовом составе и не провел ни одной игры.
ProstoProSport 14:28
Происшествия

При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека

В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
RT на русском 18:23
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с пятью машинами погибли два человека

Известия 18:32
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Авто

Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Автоновости дня 00:43
Экономика

Производство соевого изолята открыто в Приамурье

Первую в России линию по производству соевого изолята после двух лет строительства открыли в Приамурье: маслоэкстракционный завод в Белогорске получил возможность выйти на отечественный рынок с продуктом глубокой переработки сои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Космос

Момент посадки нового космического корабля Starliner попал на видео

NASA в своем Twitter-аккаунте опубликовало кадры приземления в Нью-Мехико нового космического корабля Starliner, совершившего свой первый испытательный полет.
Московский Комсомолец 23 декабря в 01:59
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Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
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Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер 16:06
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