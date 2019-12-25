Политика
РБКПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании в Кремле.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.Интерфакс08:17
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Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты08:17
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Политика
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