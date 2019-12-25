Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
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с чего всё началось

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.
Интерфакс08:17

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Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

РИА Новости10:43

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

РБК09:58

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

RT на русском08:24

Путин не уверен, что люди чувствуют перемены к лучшему от нацпроектов

Коммерсантъ08:33

Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов

Будущее России. Национальные проекты08:17

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Интерфакс08:17

Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

Lenta.ru08:10
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Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv 03:32
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 23 декабря в 02:10
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Политика

В Кремле оценили увольнение журналистки, задавшей вопрос Путину

В Кремле не знают причин увольнения журналистки Окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции.
Национальная служба новостей вчера в 07:28
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Хоккей

Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу

МонаВиста вчера в 05:38
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Шоу-бизнес

Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
Общество

«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»

Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Политическая Экспертиза 01:50
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Транспорт

Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту

Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту.
Российская газета вчера в 22:50
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru вчера в 14:22
Игры

На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Gmbox.ru вчера в 02:08
Армия и оружие

Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем

Аргументы недели 09:11
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 02:21
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Футбол

Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России

Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Авто

Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России

Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Автоновости дня вчера в 00:10
Хоккей

Хет-трик защитника Зуба помог СКА обыграть «Барыс»

Sportbox.RU 10:49
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей вчера в 13:40
Авто

Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
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Общество

В Epic Games Store начали раздавать Totally Accurate Battle Simulator

Седьмой из двенадцати бесплатных предновогодних игр от Epic Games стала Totally Accurate Battle Simulator - безумный тактический симулятор сражений с с ragdoll-физикой.
Gmbox.ru 11:57
Здоровье

Медики назвали 4 действенных способа снизить давление без лекарств

Медицинские специалисты назвали четыре эффективных естественных способа, как снизить высокое давление без лекарств.
Ugpressa.ru вчера в 22:59
Футбол

«Ливерпуль» сыграет один матч АПЛ с золотой эмблемой клубного ЧМ

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попросил руководство АПЛ разрешить эмблему победителей клубного чемпионата мира на форме команды.
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Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Комсомольская правда вчера в 13:15
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