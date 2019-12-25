Политика
РИА НовостиПутин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.Интерфакс08:17
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Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты08:17
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Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
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В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
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В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
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Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попросил руководство АПЛ разрешить эмблему победителей клубного чемпионата мира на форме команды.
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Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
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