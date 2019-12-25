Политика

RT на русскомRT на русскомПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов. Об этом он заявил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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с чего всё началось

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.
Интерфакс08:17

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Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

РИА Новости10:43

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Интерфакс08:17

Путин не уверен, что люди чувствуют перемены к лучшему от нацпроектов

Коммерсантъ08:33

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

RT на русском08:24

Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов

Будущее России. Национальные проекты08:17

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

РБК09:58

Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

Lenta.ru08:10
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Здоровье

Игорь Руденя проверил готовность новой детской поликлиники в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери.
АиФ Тверь 12:25
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку выпишут из больницы на этой неделе

Москва 24 23 декабря в 08:29
Здоровье

Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 23 декабря в 17:27
Футбол

Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в «Атлетико»

Sport24.ru 13:30
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 16:00
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Космос

Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»

Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Общественное телевидение России 23 декабря в 13:57
Наука

Ученые выяснили, как время суток влияет на память

Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
МедиаПоток 23 декабря в 07:30
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Газета.Ru 04:14
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

REGNUM 14:59
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Версия-Саратов 05:35
Фигурное катание

Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
РБК 11:03
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
РБК 10:16
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Гаджеты

Outkitel представила защищенный смартфон WP5 за 100 долларов

OAnews вчера в 02:55
Авто

Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов

Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.
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Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Политика

В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
РИА Новости 15:26
Армия и оружие

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Футбол

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»

26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.
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В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

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Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
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Технологии

МТС представит собственную «умную» колонку в начале 2020 года

Дни24 00:53
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Жена Шумахера обратилась к болельщикам

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«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:12
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