Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

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