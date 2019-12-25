Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
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с чего всё началось

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.
Интерфакс08:17

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Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

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Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

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Путин не уверен, что люди чувствуют перемены к лучшему от нацпроектов

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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

RT на русском08:24

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Будущее России. Национальные проекты08:17

Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Интерфакс08:17

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

РБК09:58
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Политика

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Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
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Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году

Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
ТК Звезда 14:13
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Путин вышел на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин вышел на лед для участия в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.
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Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
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В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.
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После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
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Экономика

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Интерфакс 12:15
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
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«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

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Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
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В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
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В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников

По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
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Запашный выразил готовность прийти на фан-сектор «Спартака»

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Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации.
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Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

Президент РФ ответил, что позиция Кудрина по этой теме ему известна.
РИА Новости 13:19
Армия и оружие

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
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Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
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ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

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Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
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