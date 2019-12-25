Политика
РИА НовостиПутин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.Интерфакс08:17
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Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты08:17
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Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Политика
Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
Армия и оружие
Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году
Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей.
Хоккей
Путин вышел на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин вышел на лед для участия в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.
Общество
Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Общество
Адвокат Винника рассказал о проблемах со здоровьем россиянина
Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о состоянии здоровья подсудимого.
Политика
В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье
Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает в среду американское издание The Hill.
Экономика
Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%
После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
Экономика
АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор
АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Кино
Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку
Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Происшествия
В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников
По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Футбол
Запашный выразил готовность прийти на фан-сектор «Спартака»
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил о готовности прийти на фанатский сектор «Спартака».
Экономика
Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации.
Экономика
Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал
Президент РФ ответил, что позиция Кудрина по этой теме ему известна.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.