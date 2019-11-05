Политика
РИА НовостиПутин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру
Комсомольская правда10:44
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Космос
Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвёздное пространство
В США ученые получили данные с аппарата «Вояджер-2», который в ноябре 2018 года вошел в межзвездное пространство, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
REGNUM 00:48
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Карелии не достигла эпидпорога
Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 3,8%. В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,4%. Управление организовало мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа.
Петрозаводск говорит 03:38
Шоу-бизнес
СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы
Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.
Известия 07:36
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Культура
Умер российский актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera.
МИР 24 11:25
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Происшествия
В Смоленской области под машиной провалился асфальт
Жители города Сафоново сообщили, что недавно на улице Гагарина производился ремонт труб.
Рабочий путь (г. Смоленск) 11:00
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Экономика
В Петербурге жетон на метро может подорожать до 60 рублей
Во вторник, 5 ноября, стало известно, что проезд в петербургском метрополитене в 2020 году может подорожать до 60 рублей, а на наземном транспорте – до 50.
Форпост Северо-Запад 11:37
Общество
Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова
Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля».
РБК 11:34
Технологии
Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время
Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
3DNews 04:54
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Богомолов красиво поздравил Собчак
Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
Рамблер 06:20
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33