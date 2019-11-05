Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

РИА Новости10:54

Путин усомнился в эффективности бакалавриата и магистратуры для преподавания русского языка

Коммерсантъ11:11

Путин усомнился в необходимости подготовки бакалавров по русскому языку

РБК11:09

Путин предложил вернуться к специалитету при подготовке преподавателей русского языка

Интерфакс11:16

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Известия10:46

Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру

Комсомольская правда10:44

Путин усомнился в необходимости делить обучение на бакалавриат и магистратуру

Газета.Ru10:42
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Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

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Подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектросеть», сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе мэрии.
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Около половины россиян безразличны к оппозиционному политику Алексею Навальному и ничего не знают о его деятельности, о чем свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
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