Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Путин предложил вернуться к специалитету при подготовке преподавателей русского языка

Интерфакс11:16

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Коммерсантъ11:11

Путин усомнился в необходимости делить обучение на бакалавриат и магистратуру

Газета.Ru10:42

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Известия10:46

Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру

Комсомольская правда10:44

Путин усомнился в необходимости подготовки бакалавров по русскому языку

РБК11:09
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
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