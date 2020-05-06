с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Энергетика «Газпром» продолжит транзит через Польшу Компания забронировала мощности на третий квартал «Газпром» готовится перейти на новый формат использования газопровода «Ямал—Европа» после истечения 25-летнего транзитного контракта с Польшей, который завершится 16 мая. 2

Общество Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 1,3K

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 643

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42

Общество Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции. 31

Общество Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. 1

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Политика Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России. 913

Шоу-бизнес Утяшева и Воля показали подросшую дочку Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками. 9

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны. 217

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,5K

Фигурное катание Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 6

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 586

Общество Заявки на пособие по безработице в США подали ещё 3,2 млн человек В период с 26 апреля по 2 мая власти получили 3 млн 169 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант". 1,3K

Происшествия На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек.