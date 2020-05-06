Коронавирус
BFM.ruПутин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить302
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.Ведомостивчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Врачи одобрили новые страховые гарантии, но напомнили о невыплаченных прибавках к зарплате
Национальная служба новостей06:44
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Компания забронировала мощности на третий квартал «Газпром» готовится перейти на новый формат использования газопровода «Ямал—Европа» после истечения 25-летнего транзитного контракта с Польшей, который завершится 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:29
Общество
Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.
РБК 07:26
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны.
Piter.tv вчера в 03:35
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Rambler News Service вчера в 09:30
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Заявки на пособие по безработице в США подали ещё 3,2 млн человек
В период с 26 апреля по 2 мая власти получили 3 млн 169 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:45
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Происшествия
На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек
В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек.
Lenta.ru 08:48
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп
Для темнокожих людей вероятность умереть от коронавируса более чем в 4 раза выше, чем у белых, говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании.
РИА Новости 07:52
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13