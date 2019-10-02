Политика
Газета.RuПутин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу
Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 15:11
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Политика
Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной
Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.
Евразия Daily вчера в 13:16
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Интернет
Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram
Компания Facebook представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram.
ТАСС 14:55
Политика
США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд
США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд США с 18 октября введут 10-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза, суммарно на $7,5 млрд.
Коммерсантъ 13:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.
Телеканал 360° 13:14
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Игры
Продажи Detroit: Become Human превысили 3,2 млн копий
Quantic Dream в твиттере Detroit: Become Human сообщила, что продажи проекта за 16 месяцев составили 3,2 млн копий.
Игромания.ру 12:49
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Дни24 12:11
Наука
Редактирование генов придало мухам ядовитость бабочек
Ученые провели ряд экспериментов, в том числе с мухами-дрозофилами, заменив состав их аминокислот с учетом генома Данаида монарх.
МедиаПоток 06:32
Общество
На открывшейся станции метро «Дунайская» протекла крыша
Струи воды заметил один из пассажиров. Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса.
Piter.tv 14:06
Политика
Названы сценарии проведения выборов в Донбассе
В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
Lenta.ru 12:46
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Здоровье
Эксперты назвали натуральные продукты, защищающие от закупорки артерий
С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
ФедералПресс вчера в 03:28