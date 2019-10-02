Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Здоровье Смертельную болезнь сына британка определила по фото Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.

Политика Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Интернет Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram Компания Facebook представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram.

Политика США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд США с 18 октября введут 10-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза, суммарно на $7,5 млрд.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Политика Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Игры Продажи Detroit: Become Human превысили 3,2 млн копий Quantic Dream в твиттере Detroit: Become Human сообщила, что продажи проекта за 16 месяцев составили 3,2 млн копий.

Кино В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.

Происшествия Якутского шамана признали невменяемым По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Финансы «Крест смерти»: рублю прочат крах Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.

Наука Редактирование генов придало мухам ядовитость бабочек Ученые провели ряд экспериментов, в том числе с мухами-дрозофилами, заменив состав их аминокислот с учетом генома Данаида монарх.

Общество На открывшейся станции метро «Дунайская» протекла крыша Струи воды заметил один из пассажиров. Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса.