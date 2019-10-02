Политика

Газета.RuГазета.RuПутин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин отправил в отставку пятерых генералов

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Московский Комсомолецвчера в 10:03

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URA.Ruвчера в 09:42

Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах

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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
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Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея

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Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
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Экономика

Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд

Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.
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Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

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Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

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Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
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В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

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Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России

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Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
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