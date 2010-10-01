Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

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Игры Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

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