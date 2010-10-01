Политика

Новый ДеньНовый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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«Не так много положительного удастся сказать в адрес Медведева». Чиновники на Гайдаровском форуме — о перестановках в правительстве

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Путин утвердил Медведева и Мишустина в новых должностях

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Частный дом загорелся в Южно-Сахалинске

Пожар в частном доме произошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
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Здоровье

Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами

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Телеканал 360° 09:49
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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RT на русском 18:48
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Накануне глава дагестанского кабмина Артем Здунов провел рабочее совещание с ответственными лицами по профилактике распространения кишечной инфекции в Кизлярском районе.
Дагестанские Огни вчера в 13:36
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Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Эхо Москвы 14:59
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Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
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ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

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