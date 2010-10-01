Политика
Новый ДеньПутин утвердил рокировку Мишустина и Медведева
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.
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Армия и оружие
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
Частный дом загорелся в Южно-Сахалинске
Пожар в частном доме произошел в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
Здоровье
Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами
Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Здоровье
В Кизляре не допустят распространения кишечной инфекции
Накануне глава дагестанского кабмина Артем Здунов провел рабочее совещание с ответственными лицами по профилактике распространения кишечной инфекции в Кизлярском районе.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон запустила кулинарное шоу на YouTube
Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels, актриса и певица Пэрис Хилтон запустила на своем YouTube-канале кулинарное шоу Cooking with Paris.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Интернет
Эксперты DeviceLock назвали самые популярные в пароли в 2019 году
Как и в 2018 году, в 2019-м самыми популярными в мире паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).
Футбол
«Зенит» просмотрит капитана сборной Казахстана
Прошлый сезон полузащитник провел в «Кайрате» (Казахстан), сейчас он считается свободным агентом, это означает, что капитан сборной Казахстана может бесплатно достаться чемпионам России.
Футбол
Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Кино
«Дракула» от Netflix не побоится и Бога
Кино
Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Армия и оружие
Ростех: техника «Армата» пока не начала поступать в войска
Осенью прошлого года Чемезов говорил, что первая опытная партия новой техники на базе «Армата» должна начать поступать в войска в конце 2019 — начале 2020 годов.
Авто
Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России
Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Общество
Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд
Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Авто
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4
Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты.
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»
В Лос-Анджелесе Кинокадемия объявила итоговый список номинантов на главную кинопремию мира - «Оскар».
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.