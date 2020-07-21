с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.

Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

Общество Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы «После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова. 70

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Экономика В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. 43

Общество Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.

Финансы Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков. 125

Космос «Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад Изучая «свежие» лунные кратеры, диаметр которых близок к 20 км, исследователи обратили внимание, что 8 из 59 подобных объектов на поверхности естественного спутника Земли образовались практически одновременно, и произошло это около 800 млн лет назад.

Культура На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев. 234

Экономика Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 829

Футбол «Локомотив» не планирует выкупать Мариу у «Интера» По условиям соглашения, «Локомотив» имеет право выкупить его за 18 миллионов евро после окончания сезона.

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 59

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей. 156

Киберспорт Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.

Общество В Черногории объявили эпидемию коронавируса Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства. 7