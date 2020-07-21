Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.

Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

Происшествия В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. 605

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