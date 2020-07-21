Экономика
Газета.RuПутин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
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Путешествия
Эксперт назвал отдых в России мучением
Отдых в Краснодарском крае сравнили с турецкими курортами. Эксперт объяснил, почему спрос на поездки в Турцию так высок.
Neva.Today 17:40
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Культура
Звезда «Интернов» работает в Лондоне официантом
Актер Дмитрий Шаракоис, известность которому принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны", оказывается, уже почти год живет в Лондоне.
Вести.Ru 09:09
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 13:44
Происшествия
В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома
Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 16:40
Армия и оружие
Китайские ВВС показали воздушный бой из кабины истребителя J-10
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая впервые опубликовали видеозапись, которая демонстрирует, что видит пилот, находящийся внутри истребителя четвертого поколения J-10.
Военное дело 08:34
Армия и оружие
Асад восстанавливает железнодорожное сообщение между городами Сирии
По словам главы Минтранса Сирийской Арабской Республики Али Хаммуда, возобновление железнодорожного сообщения сделает граждан страны мобильнее и позволит увеличить доходы населения.
Экономика сегодня 07:35
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Политика
В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском 05:59
Армия и оружие
Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
Самолет Ил-76 ВКС России доставил в Киргизию медоборудование и шесть врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает российское военное ведомство.
РИА Новости 17:59
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 19 июля в 09:30
Происшествия
У захватчика заложников в Луцке нашли при себе целый арсенал оружия
У захватчика, который взял заложников в Луцке, при себе был целый арсенал оружия.
Life.ru 15:52
Культура
Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Ураган на прибрежной полосе Адлерского района Сочи разрушил временные курортные строения на пляже в Олимпийском парке.
Городовой 14:17
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Политика
Иран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
РИА Новости 13:41
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Происшествия
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
Происшествия
На Поклонногорской улице огонь охватил жилое здание
По словам свидетелей, загорелось одно из жилых зданий на Поклонногорской улице в Коломягах.
Невские Новости 17:52
Здоровье
В Татарстане от укусов клещей пострадали более 5,5 тыс. человек
Татарстанцам напомнили, что в случае укуса клеща необходимо обратиться в больницу для получения квалифицированной помощи по удалению паразита.
Казань24 06:01
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Российский лидер Владимир Путин принял участие в праздничной церемонии закладки универсальных десантных кораблей, так называемых вертолетоносцев, находящихся на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
News-24.ru 07:00