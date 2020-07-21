Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
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