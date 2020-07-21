Политика
Газета.RuПутин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
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Авто
Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России
Движок 06:49
Происшествия
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Футбол
«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
Общество
Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
ТАСС 05:06
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Экономика
Россиян охватила золотая лихорадка
Граждан России охватила золотая лихорадка во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 06:19
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
Общество
В США скончался армянский певец Борис Давидян
Певец переехал в Лос-Анджелес в 1995 году. У артиста есть внук, который часто выступал с ним, их дуэт назывался «Бока и Жока».
Говорит Москва 05:27
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус
Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
Экономика
Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии
Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25