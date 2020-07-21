Политика

Газета.RuГазета.RuПутин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

2 фото
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить увеличение внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при удерживании макроэкономической стабильности.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Новый указ президента: цель вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира отсутствует

Финмаркет06:23

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Российская газета06:08

Путин поставил цель по росту ВВП

Общественная служба новостей05:05

Путин поставил задачу за 10 лет достичь роста ВВП выше среднемирового

Говорит Москва05:22

Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

Газета.Ru05:16

Путин утвердил цели по росту ВВП к 2030 году

ИА Красная Весна05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Авто

Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России

Движок 06:49
Происшествия

Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
1
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
151
Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30
387
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
285
Происшествия

На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
186
Футбол

«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля

Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
13
Общество

Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
ТАСС 05:06
6
Общество

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
2
Политика

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
117
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
821
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
2,5K
Экономика

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
43
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
14
Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
6
Экономика

Россиян охватила золотая лихорадка

Граждан России охватила золотая лихорадка во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 06:19
1
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
135
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
41
Общество

В США скончался армянский певец Борис Давидян

Певец переехал в Лос-Анджелес в 1995 году. У артиста есть внук, который часто выступал с ним, их дуэт назывался «Бока и Жока».
Говорит Москва 05:27
9
Шоу-бизнес

Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт

Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru вчера в 12:14
5
Культура

Актер из сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

Evo-rus.com 07:17
101
Шоу-бизнес

Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус

Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
10
Экономика

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
7
Общество

Торговые центры «Мега» в Ленобласти возобновят работу с 27 июля

ТАСС 06:50
Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
73
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
31
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное