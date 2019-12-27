Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева. Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.

с чего всё началось

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Гордеева.

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