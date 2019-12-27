Политика
Вести.RuПутин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Гордеева.
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Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14
При крушении самолета в Алма-Ате погибли 14 человек, 35 пострадали, сообщили в мэрии города.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Спорт
В Японии рассказали, как Путин отказался от шестого дана по дзюдо
Президент России Владимир Путин отказался принять красно-белый пояс (6-й дан) по дзюдо во время своего первого визита в Японию в 2000 году.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Общество
Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам
В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
Культура
Гаснет свет: ушла Галина Волчек
С 1972 года главным режиссером «Современника» была Волчек (в 1989-м она стала и художественным руководителем).
Космос
Посмотрите на удивительный снимок марсианского кратера
Источник изображения: ESA / Roscosmos / CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO Европейское космическое агентство (ESA) поделилось потрясающим снимком, марсианским орбитальным зондом Trace Gas Orbiter (TGO).
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Музыка
Верка Сердючка согласилась рассказать на Евровидении, чей Крым
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Хоккей
«Трактор» обменяет Кручинина в «Салават Юлаев» на Бобылева и Чебыкина
«Трактор» обменяет нападающего Алексея Кручинина в «Салават Юлаев» на форвардов Владимира Бобылева и Николая Чебыкина, сообщает «Чемпионат».
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
Пенсионный фонд Москвы подал в суд на Николая Расторгуева
ПФР выписал штраф на 20 тысяч рублей, но денег не получил. Теперь повелители пенсионных накоплений подали иск в арбитражный суд.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.