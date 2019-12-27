Политика

Вести.RuВести.RuПутин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Гордеева.
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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны

РБК11:16

Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Говорит Москва10:21

В России утвердили новую доктрину продовольственной безопасности

Rambler News Service08:34

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новости08:57

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Газета.Ru08:53

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ

Московский Комсомолец08:42

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

RT на русском09:12
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Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Происшествия

В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ

РИА Новости 11:20
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14

При крушении самолета в Алма-Ате погибли 14 человек, 35 пострадали, сообщили в мэрии города.
Мойка78 00:18
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Вести.Ru 06:24
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Спорт

В Японии рассказали, как Путин отказался от шестого дана по дзюдо

Президент России Владимир Путин отказался принять красно-белый пояс (6-й дан) по дзюдо во время своего первого визита в Японию в 2000 году.
Национальная служба новостей 10:39
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию

В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию.
РИА Новости 08:29
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Общество

Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
РБК 09:09
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
BFM.ru 11:52
Культура

Гаснет свет: ушла Галина Волчек

С 1972 года главным режиссером «Современника» была Волчек (в 1989-м она стала и художественным руководителем).
Известия вчера в 12:23
Космос

Посмотрите на удивительный снимок марсианского кратера

Источник изображения: ESA / Roscosmos / CaSSIS, CC BY-SA 3.0 IGO Европейское космическое агентство (ESA) поделилось потрясающим снимком, марсианским орбитальным зондом Trace Gas Orbiter (TGO).
Популярная механика 04:26
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В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Известия 08:31
Музыка

Верка Сердючка согласилась рассказать на Евровидении, чей Крым

Телеканал 360° вчера в 04:50
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Хоккей

«Трактор» обменяет Кручинина в «Салават Юлаев» на Бобылева и Чебыкина

«Трактор» обменяет нападающего Алексея Кручинина в «Салават Юлаев» на форвардов Владимира Бобылева и Николая Чебыкина, сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 05:31
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Общество

Пенсионный фонд Москвы подал в суд на Николая Расторгуева

ПФР выписал штраф на 20 тысяч рублей, но денег не получил. Теперь повелители пенсионных накоплений подали иск в арбитражный суд.
КМВ Новости 05:06
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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