Политика
Вести.RuПутин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Гордеева.
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Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева. Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.РИА Новости08:57
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