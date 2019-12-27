Политика

Вести.RuВести.RuПутин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Гордеева.
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Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева. Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.
РИА Новости08:57

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Утверждена доктрина продовольственной безопасности России

Газета.Ru15:33

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны

РБК11:16

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Московский Комсомолец08:42

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

RT на русском09:12

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новости08:57

Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Говорит Москва10:21

В России утвердили новую доктрину продовольственной безопасности

Rambler News Service08:34
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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