с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Указ, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу с момента его подписания.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Политика Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».

Фигурное катание Туктамышевой предложили выступать за Канаду Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Политика В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Политика Зюганов отреагировал на новый состав правительства На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.