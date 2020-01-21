Политика
ФАНПутин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Указ, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу с момента его подписания.
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Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Коммерсантъ14:19
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