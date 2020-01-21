Политика

ФАНФАНПутин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Указ, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу с момента его подписания.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ
 опубликован на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ14:19

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