Политика

REGNUMREGNUMПутин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, представившего документ.
Читать в источнике
Комментировать207

Подробнее о событии

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны

РБК11:16

Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Говорит Москва10:21

Продовольствие в безопасности: как сельское хозяйство стало локомотивом экономики

Московский Комсомолец09:24

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новости08:57

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Газета.Ru08:53

В России утвердили новую доктрину продовольственной безопасности

Rambler News Service08:34

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

RT на русском09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Происшествия

Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео

Lenta.ru 13:40
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Kazanfirst.ru 08:25
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Татар-информ 08:42
Экономика

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 12:48
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Биатлон

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Чемпионат вчера в 05:43
Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Происшествия

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

РБК вчера в 16:37
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС 11:56
Транспорт

В «Шереметьево» откроют терминал С в начале нового года

Российская газета 11:38
Армия и оружие

В Российском технологическом университете появился курс по «пси-воздействию», «боевым мемам» и «плану Даллеса»

В Институте комплексной безопасности и специального приборостроения (одно из подразделений Российского технологического университета МИРЭА) проходит курс, в рамках которого студенты изучают «пси-воздействие», «духовную войну» и «план Даллеса».
Дождь 12:24
Политика

Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
РИА Новости 12:27
Экономика

Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать

Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:06
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
RT на русском 12:56
Общество

Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Сергей Зверев пожаловался в ЕСПЧ после штрафа за пикет

Новые Известия 11:44
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru вчера в 07:12
Футбол

Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами

Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
Спорт-Экспресс 13:23
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Гаджеты

Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
Единоборства

Емельяненко рассказал, чего ожидает от боя с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью Пятому каналу, чего ожидает от поединка с Рамзаном Кадыровым.
РИА Новости вчера в 18:45
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное