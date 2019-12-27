Политика
REGNUMПутин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, представившего документ.
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Продовольствие в безопасности: как сельское хозяйство стало локомотивом экономики
Московский Комсомолец09:24
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Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Биатлон
Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Транспорт
В «Шереметьево» откроют терминал С в начале нового года
Армия и оружие
В Российском технологическом университете появился курс по «пси-воздействию», «боевым мемам» и «плану Даллеса»
В Институте комплексной безопасности и специального приборостроения (одно из подразделений Российского технологического университета МИРЭА) проходит курс, в рамках которого студенты изучают «пси-воздействие», «духовную войну» и «план Даллеса».
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Экономика
Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать
Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Общество
Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Сергей Зверев пожаловался в ЕСПЧ после штрафа за пикет
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Футбол
Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами
Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Единоборства
Емельяненко рассказал, чего ожидает от боя с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью Пятому каналу, чего ожидает от поединка с Рамзаном Кадыровым.
Футбол