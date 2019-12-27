Политика
REGNUMПутин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, представившего документ.
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с чего всё началось
Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева. Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.РИА Новости08:57
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Политика
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