Политика

REGNUMREGNUMПутин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, представившего документ.
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с чего всё началось

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева. Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.
РИА Новости08:57

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Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

РИА Новости08:57

Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Говорит Москва10:21

Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

RT на русском09:12

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны

РБК11:16

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Газета.Ru08:53

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ

Московский Комсомолец08:42

В России утвердили новую доктрину продовольственной безопасности

Rambler News Service08:34
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Политика

Протестующие в Черногории направились в Подгорицу

После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
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Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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РБК вчера в 15:29
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За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России.
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Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
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Toyota показала новую версию внедорожника Land Cruiser Commercial

Японская компания представила новую версию Toyota Land Cruiser, получившую приставку Commercial в названии.
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В Epic Games Store началась раздача Hyper Light Drifter

В Epic Games Store запустили раздачу бесплатных копий Hyper Light Drifter.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
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Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

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Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
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Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
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Нападающий «Луча» Кутьин рассказал о долгах клуба перед футболистами

Форвард «Луча» Александр Кутьин в интервью «СЭ» рассказал о долгах клуба перед игроками.
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С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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