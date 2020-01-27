Политика
РБКПутин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта
Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Политика
Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо
Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Гаджеты
Apple запатентовала полностью стеклянный iMac
Американская компания Apple подала патентную заявку на компьютер-моноблок сделанный из стекла.
Общество
Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Здоровье
Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Энергетика
Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Политика
Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим
Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Здоровье
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
Слимани попросил «Лестер» забрать его из «Монако»
Нападающий «Монако» Ислам Слимани больше не хочет выступать за монегасков. Алжирец попросил «Лестер» досрочно прервать его аренду.
Экономика
«Дом.РФ» выставил на торги бывший офис Минкомсвязи в Москве
Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги помещения площадью порядка 10 тысяч квадратных метров в здании "Центрального телеграфа" в Москве, сообщается на сайте площадки проведения конкурса "Сбербанк-АСТ".
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Футбол
Кавани подпишет контракт с «Атлетико» на 2,5 года
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».