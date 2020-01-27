Политика

РБКРБКПутин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

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