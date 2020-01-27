Политика

РБКРБКПутин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Андрей Бочаров вошел в президиум Госсовета РФ

Московский Комсомолец11:28

Политологи спрогнозировали, как усилятся позиции губернатора Шумкова благодаря новой должности в Москве

URA.Ru11:08

Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

ТАСС08:53

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

RT на русском10:00
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Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:37
Наука

Ученые рассказали о поведении неандертальцев при извержениях Эльбруса

Актуальные Новости 24 января в 08:29
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
ToDay News Ufa 10:42
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Футбол

Клопп: в переигровке со «Шрусбери» на поле выйдет молодёжь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не будет использовать основной состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».
Чемпионат вчера в 16:24
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию

Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Газета.Ru 12:03
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Здоровье

«Работаем в памперсах, побрились налысо»: китайские медсестры рассказали о коронавирусе

Медики работают в памперсах — чтобы не отрываться от потока больных. Врачи рассказывают о смертях на работе и нехватке материалов.
Московский Комсомолец 16:20
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия 15:50
Происшествия

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант

В авиакатастрофе погиб Коби Брайант Главной спортивной новостью весь понедельник оставалась новость трагическая — о крушении вертолета в Калифорнии, в числе жертв которого вместе с дочерью Джинной оказался выдающийся американский баскетболист Коби Брайант, два десятка лет отыгравший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коммерсантъ 14:56
Армия и оружие

СБУ сообщила о задержании ополченца ДНР в Мариуполе

СБУ сообщила о задержании в Мариуполе ополченца ДНР, который в течение двух лет воевал на стороне Республики против украинских карателей.
ИА Новороссия 13:15
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Экономика

Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка

Ухудшение заметила и Счетная палата: из семи показателей развития сектора на 2016–2018 гг. (среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП и др.) цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.
Ведомости 16:00
Общество

Футболист Тарасов написал о строительстве больницы в Оренбурге

Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram пост, где упомянул строительство детской областной больницы в Оренбургской области.
Prooren.ru 01:35
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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Лорьяна» Кабо

Как сообщает FootMercato, Кабо интересуются московский ЦСКА, руководство армейцев уже связалось с представителями футболиста.
Евро-футбол.ру 14:55
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
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Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом

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«Я здесь главный»: агрессивный поляк напал на российский грузовик

44-летний мужчина вырвал дорожный знак и напал на грузовик с криками: «Этом мой город, я здесь главный».
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Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте

В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
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Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом

Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
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Армия и оружие

Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», - сказал Сергей Рыжков.
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В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 15:24
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Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»

Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Дождь 24 января в 14:30
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

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Ургант оказался телеведущим, которому россияне доверяют сильнее всего

Россияне назвали телеведущего Ивана Урганта знаменитостью, которой доверяют больше всего.
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