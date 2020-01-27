Политика
РБКПутин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года
Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Здоровье
Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга разработал карту, через которую можно следить за распространением смертельного вируса.
Кино
Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Футбол
Агент Кузяева опроверг переговоры с «Динамо»
Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева опроверг информацию о том, что его сын переговоры с московским «Динамо».
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Авто
Lada Vesta получила «зимнюю» версию
ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
Путешествия
Рейсы в Китай отменены в аэропорту Нижнего Новгорода
Компания AZUR air приостановила полеты из нижегородского аэропорта Стригино на китайский остров Хайнань.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Общество
Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты
В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.