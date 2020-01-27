Политика

РБКРБКПутин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин утвердил состав президиума Государственного совета

РИА Новости10:26

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

RT на русском10:00

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин обновил состав президиума Госсовета. В списке всего один уральский губернатор

URA.Ru08:56

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ТАСС08:53
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По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
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Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
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Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года

Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
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«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н.Новгорода», — следует из пресс-релиза.
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

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