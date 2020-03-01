Коронавирус

Peterburg2.ruPeterburg2.ruПутин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президентом России Владимиром Путином утвержден список поручений, который был принят по итогам обращения к нации из-за угрозы распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Детям из малоимущих семей помогут новыми выплатами

РЕН ТВвчера в 00:43

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъ29 марта в 04:54

Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАСС29 марта в 06:26

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты

URA.Ru29 марта в 06:11

Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Daily29 марта в 05:23

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru29 марта в 05:12

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

RT на русском29 марта в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ 07:58
Игры

Релиз Wasteland 3 отложили на три месяца

Wasteland 3 – RPG от inXile Entertainment и Deep Silver. Игра будет доступна на PlayStation 4, Xbox One и РС.
Cyber.sports.ru 12:33
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса

Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.
News.ru 08:47
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Общество

В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции

Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 11:31
Спорт

The Outer Worlds доберётся до Nintendo Switch 5 июня

3DNews 13:10
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс 06:38
Общество

С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Городские известия (г. Курск) вчера в 06:01
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Piter.tv 11:13
Политика

Лукашенко и Пашинян обсудили «завышенный уровень цен» на газ из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили "завышенный уровень цен на природный газ", поставляемый из России, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 07:10
Хоккей

Игроки назвали Макдэвида лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – 4-й

Хоккеисты НХЛ назвали Коннора Макдэвида лучшим нападающим лиги. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).
Sports.ru 11:15
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса

Подробный список артистов огласят в ближайшие недели. Европейский вещательный союз принял решение отменить «Евровидение» из-за коронавируса.
Говорит Москва 11:58
Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Ruposters.ru 10:11
Общество

Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

Российские абитуриенты должны будут определиться с вузом и подать документы на поступление до 10 августа, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Интерфакс 12:28
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Футбол

Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:22
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное