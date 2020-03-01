Президентом России Владимиром Путином утвержден список поручений, который был принят по итогам обращения к нации из-за угрозы распространения коронавируса.

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

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