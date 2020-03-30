Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

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