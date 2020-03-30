Коронавирус
RT на русскомПутин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
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Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
Происшествия
В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса
По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Общество
В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии
В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Общество
Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона
У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Авто
Раскрыта внешность и салон нового Nissan X-Trail
Японский кроссовер Nissan X-Trail, дебют которого должен состояться уже в этом году, был раскрыт на патентных изображениях.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Футбол
В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса
Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Армия и оружие
В США оценили советские ракетные танки
Экономика
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден
Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
Общество
Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса
Малеев подчеркнул, что прирост количества новых случаев в России зависит от двух факторов: от количества людей, возвращающихся в страну из-за рубежа, и граждан, не соблюдающих "режим карантина и разобщения".
Интернет
В WhatsApp начали исчезать старые сообщения
В бета-версии приложения WhatsApp для ОС Android начали тестировать функцию автоматического удаления старых сообщений.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Футбол
Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.
Политика
Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова оперативно договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Arms Control Today.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.