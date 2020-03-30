Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Путин дал поручения полпредам в связи с COVID-19

РИА Новости30 марта в 09:13

В РФ будет вестись постоянный мониторинг экономической ситуации

РЕН ТВ30 марта в 04:14

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru29 марта в 05:12

Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАСС29 марта в 06:26

Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Daily29 марта в 05:23

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты

URA.Ru29 марта в 06:11

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском29 марта в 04:39
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Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Происшествия

В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса

По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами.
Российская газета 00:58
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 19:49
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Kursk.com вчера в 08:12
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
РБК вчера в 00:00
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU вчера в 12:55
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Общество

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вести.Ru вчера в 04:43
Авто

Раскрыта внешность и салон нового Nissan X-Trail

Японский кроссовер Nissan X-Trail, дебют которого должен состояться уже в этом году, был раскрыт на патентных изображениях.
SpeedMe 00:53
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Футбол

В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса

Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:14
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 30 марта в 22:48
Армия и оружие

В США оценили советские ракетные танки

Известия 00:36
Экономика

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
ТАСС 01:18
Общество

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса

Малеев подчеркнул, что прирост количества новых случаев в России зависит от двух факторов: от количества людей, возвращающихся в страну из-за рубежа, и граждан, не соблюдающих "режим карантина и разобщения".
ТАСС вчера в 23:28
Интернет

В WhatsApp начали исчезать старые сообщения

В бета-версии приложения WhatsApp для ОС Android начали тестировать функцию автоматического удаления старых сообщений.
UfaTime.ru вчера в 16:03
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:08
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Футбол

Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.
Чемпионат 01:30
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Политика

Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова оперативно договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Arms Control Today.
Газета.Ru 01:30
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
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