Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
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Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Daily29 марта в 05:23

Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАСС29 марта в 06:26

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

РИА Новости29 марта в 05:40

Детям из малоимущих семей помогут новыми выплатами

РЕН ТВвчера в 00:43

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Вести.Ru29 марта в 05:12

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъ29 марта в 04:54

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском29 марта в 04:39
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Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

ТАСС 06:40
Происшествия

У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ 04:48
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика 04:17
Транспорт

Из Индии вывезли более тысячи россиян

Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
РИА Новости 22:00
Происшествия

В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме

Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
ТАСС 22:28
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Политика

В Крыму Чубарову предъявлено обвинение в организации беспорядков

Лидеру запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефату Чубарову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года.
РИА Новости Крым 11:34
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Энергетика

«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

Российская энергетическая компания "Газпром" получила решение Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ по контракту с польской нефтегазовой компанией PGNiG, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:24
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Гаджеты

Samsung Galaxy A9 получил Android 10 с оболочкой One UI 2.0

Стоит отметить, что Galaxy A9 является первым смартфоном компании с четырьмя камерами, причем в основе смартфона лежит процессор Snapdragon 660.
Astera 01:44
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек

В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Информ Полис online 22:01
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер 00:43
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

REGNUM 22:42
Экономика

Предпринимателям Югры предоставят микрозаймы по льготной ставке

Ханты-Мансийск, 1 апреля 2020, 05:37 — REGNUM Власти ХМАО выделят из резервного фонда 140 млн рублей Югорской региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным процентным ставкам.
REGNUM 22:37
Общество

Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам

Генконсульство РФ в Нью-Йорке помогло разместить в гостинице 47 россиян, застрявших в местном аэропорту из-за ограничений Росавиации, которые привели к отмене огромного количества вывозных рейсов.
Российская газета 21:10
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
ТК Звезда 18:37
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
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