Коронавирус
RT на русскомПутин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
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Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Авто
Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции
В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов
Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Политика
Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке
Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля
В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
Кино
Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире
Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Общество
В Ивановской области введут режим полной самоизоляции
Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками
Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
Энергетика
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Происшествия
В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека
Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Происшествия
В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину
На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов
Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Наука
Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Армия и оружие
В США оценили ракетные послевоенные танки СССР
Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.