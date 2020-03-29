Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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В РФ будет вестись постоянный мониторинг экономической ситуации

РЕН ТВ30 марта в 04:14

Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАСС29 марта в 06:26

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

RT на русском29 марта в 04:39

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

РИА Новости29 марта в 05:40

Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Daily29 марта в 05:23

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъ29 марта в 04:54

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты

URA.Ru29 марта в 06:11
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Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru вчера в 04:37
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Происшествия

В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса

Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Экономика

В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

Госдума разъяснила, как власти будут брать налог с дохода от депозитов. Судя по тексту, речь идет о совсем небольших деньгах.
BFM.ru вчера в 18:57
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Политика

Генсек НАТО заявил о возможном расширении миссии в Ираке

Главы МИД стран НАТО в четверг могут принять решение об усилении миссии в Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:55
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля

В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
3DNews 03:12
Кино

Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире

Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Российская газета 05:43
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 07:40
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 30 марта в 05:22
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Общество

В Ивановской области введут режим полной самоизоляции

Власти Ивановской области приняли решение ввести со 2 апреля режим полной самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду журналистам глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
ТАСС 05:00
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками

Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:48
Футбол

В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
Чемпионат 06:10
Энергетика

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 22:46
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Lenta.ru 05:10
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

В Петербурге на улице нашли мертвую искусанную и обнаженную женщину

На улице в Санкт-Петербурге обнаружена мертвая обнаженная женщина со следами укусов животных.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

Из больницы в Коммунарке за последние 24 часа выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
RT на русском 01:57
Наука

Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Live24 01:27
Армия и оружие

В США оценили ракетные послевоенные танки СССР

Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Военное дело 02:21
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
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