Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Распоряжения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

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