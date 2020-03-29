Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.
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Список поручений Путина по итогам обращения к россиянам из-за коронавируса

ТАССвчера в 06:26

В РФ будет вестись постоянный мониторинг экономической ситуации

РЕН ТВ04:14

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

RT на русскомвчера в 14:22

Пенсии, маткапитал, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с апреля?

Аргументы и Факты17:02

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

РИА Новостивчера в 05:40

Отсрочка налогов и по 5 тысяч семьям: Путин утвердил ряд поручений

Dailyвчера в 05:23

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 04:54
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Технологии

Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом

Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
iReactor 09:32
Общество

С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей

В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Зеленоград сегодня вчера в 15:55
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Интернет

В Telegram появились папки для чатов и каналов

В менеджере Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов.
Evo-rus.com 12:37
Общество

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 16:09
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Политика

США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Московский Комсомолец 17:23
Футбол

«Спартак» признали самым популярным клубом Европы

Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Матч ТВ вчера в 18:21
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Коммерсантъ 28 марта в 00:30
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Происшествия

43 туляка нарушили карантин по коронавирусу

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что сотрудники полиции ежедневно проверяют граждан, находящихся на карантине.
Тульские Известия 11:33
Энергетика

Польская PGNiG заявила о праве на 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
РИА Новости 12:36
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго

По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Суть событий 28 марта в 13:08
Политика

Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице.
Эхо Москвы 09:52
Происшествия

Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
REGNUM 15:01
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Политика

Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию

Первоначально указ о введении санкций за киберугрозы в адрес Соединенных Штатов (без упоминания России) был подписан президентом Бараком Обамой 1 апреля 2015 года.
Парламентская газета 17:52
Политика

Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:59
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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