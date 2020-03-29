Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта связи с распространением COVID-19, пишет Вести.ru Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.

Политика Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

Политика Чиновники в Чечне перечислят медикам половину своей зарплаты за месяц Кадыров пояснил, что к нему с инициативой премировать медиков, работающих с заболевшими COVID-19, обратились через оперативный штаб члены правительства Чечни, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств и другие чиновники.

Общество В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.

Футбол «Ювентус» из-за коронавируса может продать Роналду Заработная плата Роналду составляет 31 миллион евро в год, но на фоне коронавируса 35-летний лидер «Бьянконери» согласился на временное снижение гонораров для того, чтобы хоть как-то помочь клубу.

Общество Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Транспорт Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.

Политика Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Саратовской области вводится пропускной режим из-за коронавируса В Саратовской области вводят пропускной режим, пропуски будут выдавать для передвижения по территории региона работодатели тех компаний, которые не закрылись в связи с угрозой распространения коронвируса.

Интернет Telegram добавил возможность группировать каналы и чаты Раньше группировать чаты в мессенджере можно было только с помощью приложений Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger.

Общество Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

Общество В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".