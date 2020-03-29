Коронавирус
Мой БрянскПрезидент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта связи с распространением COVID-19, пишет Вести.ru Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Хоккей
Цулыгин опроверг слухи о проблемах в работе с Умарком
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин рассказал о сложностях работы с экс-нападающим уфимского клуба Линусом Умарком.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Политика
Чиновники в Чечне перечислят медикам половину своей зарплаты за месяц
Кадыров пояснил, что к нему с инициативой премировать медиков, работающих с заболевшими COVID-19, обратились через оперативный штаб члены правительства Чечни, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств и другие чиновники.
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Футбол
«Ювентус» из-за коронавируса может продать Роналду
Заработная плата Роналду составляет 31 миллион евро в год, но на фоне коронавируса 35-летний лидер «Бьянконери» согласился на временное снижение гонораров для того, чтобы хоть как-то помочь клубу.
Общество
Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля
С 1 апреля на всей территории Омской области вводится режим самоизоляции.
Авто
Началось производство бюджетного аналога Nissan X-Trail
Новинка, позиционируемая как бюджетный аналог Nissan X-Trail, поступит в продажу в конце апреля 2020 года.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Транспорт
Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим из-за коронавируса
В Саратовской области вводят пропускной режим, пропуски будут выдавать для передвижения по территории региона работодатели тех компаний, которые не закрылись в связи с угрозой распространения коронвируса.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Интернет
Telegram добавил возможность группировать каналы и чаты
Раньше группировать чаты в мессенджере можно было только с помощью приложений Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции
Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.