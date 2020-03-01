Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта, которое он сделал в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сказано в сообщении Кремля.

Путин дал поручения по итогам обращения к россиянам

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