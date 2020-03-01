Коронавирус
Национальная служба новостейПутин дал поручения по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта, которое он сделал в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сказано в сообщении Кремля.
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Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом. Кто получит льготы и выплаты
URA.Ru29 марта в 06:11
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Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ
Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Экономика
Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP
Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Происшествия
Пьяный водитель сбил три бетонные опоры линии электропередач в Биробиджане
31 марта в 21 час 50 минут в районе дома № 92 по ул. Пионерской в Биробиджане, водитель, не имея права управления ТС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Ад» неправильно выбрал скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на столб линии электропередач.
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
Общество
В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч
Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала фото после родов
Светлана призналась: на этом фото ее первый выход в свет после родов. Всего двумя неделями ранее она родила первенца, Сергея Бондарчука.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Экономика
Инвесторы начинают возвращаться в Китай
Восстановление производства в Китае и успехи властей в борьбе с эпидемией заметили западные инвесторы.
Политика
В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
Политика
Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Молодая пара сбежала из инфекционной больницы во Владивостоке
Молодые супруги из Уссурийска сбежали из инфекционной больницы во Владивостоке.
Киберспорт
Valve поделилась планами на Artifact 2.0
Разработчики Artifact 2.0 разместили план в Stream на странице игры.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию
В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.