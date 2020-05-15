Общество
Российская газетаПутин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета. Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
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Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правда15:07
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Политика
Пора назначать: Путин утвердил военного медика начальником госпиталя
Назначить временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны России в Калининграде Ивана Каленова начальником госпиталя порекомендовал министру обороны Сергею Шойгу президент Владимир Путин.
Вести.Ru 09:18
Общество
В «Бессмертном полку» раскрыли детали провокации с портретами нацистов
Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской раскрыл детали провокации с портретами нацистов.
Lenta.ru 18:57
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Президент России высказался по ситуации с денежными выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными.
ГТРК Марий Эл 10:06
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Футбол
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Армия и оружие
Корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» отбились от «террористов»
Справка "РГ" Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно.
Российская газета вчера в 03:51
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости 17:37
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру 08:00
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост
Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют уверенный рост.
Вести ФМ 14:43
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru 15:29
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
Происшествия
Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело
Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM 14:47
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Политика
NASA назвало некорректными сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне
Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны, заявил Голд.
ТАСС 18:51
Космос
Минобороны США развернёт сеть собственных интернет-спутников
Цель Blackjack — обеспечение устойчивым и постоянным скоростным интернет-покрытием соединения министерства обороны США в любом месте Земли, в том числе и в горячих точках, где доступ к сети может быть затруднён по разным причинам.
Машины и Механизмы 13 мая в 17:51
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
Биатлон
Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова
Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform 07:26
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
Вокруг ТВ 00:49
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
Кино
CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»
Газета.Ru 16:03