Общество
Life.ruПутин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин внесет изменения в законы о спецоплатах соцработникам и повышении пособия на ребенка
Вечерняя Москвавчера в 15:08
Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правдавчера в 15:07
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
OAnews вчера в 04:41
Транспорт
В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Футбол
Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» объявил об уходе Семина
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил возмущение тем, как была обставлена отставка теперь уже экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина.
Metaratings 08:18
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Общество
Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ
Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
КМВ Новости 04:54
Общество
Прокуратура разберется в ситуации с выплатами медикам в Армавире
Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Армавир направили проверку.
СочиСтрим 07:18
Происшествия
СК проверит жалобы бригад скорой помощи в Рязани на неполные выплаты
Отмечается, что сведения о том, что бригады скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи не получили COVID-19-выплаты появились в Интернет.
News.ru 08:00
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
Svenska Dagbladet (Швеция): сколько человек должны умереть ради коллективного иммунитета? (Svenska Dagbladet)
Шведская стратегия основывается на идее коллективного иммунитета.
ИноСМИ вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Сообщение о разводе Эмина Агаларова с молодой женой Аленой Гавриловой шокировало поклонников звезды, ведь полтора года назад модель родила ему дочь Афину и они выглядели абсолютно счастливой семьей.
Uznayvse.ru вчера в 13:11
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Футбол
Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»
В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Энергетика
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Гаджеты
Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой
Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
Актуальные Новости 14 мая в 10:05
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Политика
В России прокомментировали санкции Украины против МГУ и Эрмитажа
В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на санкции Украины против российских музеев и вузов.
Известия вчера в 16:47
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Политика
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество
В Севастополе отменили режим самоизоляции
В Севастополе отменили режим самоизоляции. Указ подпишут 16 мая, передаёт «Вести Севастополь». Указ начнётся действовать с 18 мая.
SM News 07:00