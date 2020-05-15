Общество
Life.ruПутин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.
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Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену
Комсомольская правда15 мая в 15:07
Соцработники получат дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом
ФедералПресс15 мая в 15:11
Кабмин внесет изменения в законы о спецоплатах соцработникам и повышении пособия на ребенка
Вечерняя Москва15 мая в 15:08
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Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились больше 27 тыс. человек.
Газета.Ru 03:01
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Происшествия
В Москве поезд насмерть сбил мужчину
"По предварительным данным, сегодня, примерно в 7 часов 40 минут, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Узуново", - сказала Марковская.
РИА Новости 04:16
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Киберспорт
Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах
Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings вчера в 05:06
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Здоровье
Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги
За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
Здоровье
В Китае за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом
Восемь новых случаев заражения коронавирусом нового типа и 13 бессимптомных носителей зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки, курс лечения прошли 10 пациентов.
Московский Комсомолец 15 мая в 22:59
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Фигурное катание
Александра Трусова обратилась к Этери Тутберидзе
StarHit.ru 14 мая в 17:00
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 случаев заражения коронавирусом
Владимир, 14 мая 2020, 11:53 — REGNUM Во Владимирской области 14 мая подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 14 мая в 04:53
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ вчера в 07:31
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23