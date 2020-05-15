Общество

Life.ruLife.ruПутин утвердил поручения по итогам совещания 11 мая

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания 11 мая, связанного с вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте главы государства.
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