с чего всё началось

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Технологии СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.

Происшествия На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 14

Общество В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты Парикмахерские и салоны красоты в Кировской области смогут возобновить работу по предварительной записи с 21 мая, фитнес-центры откроются для индивидуальных занятий, сообщил глава региона Игорь Васильев. 1

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 60

Происшествия В Костромской области нашли мертвым московского профессора Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек. 14

Общество ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 2

Здоровье В детской больнице Нижневартовска выявили очаг коронавируса Очаг коронавируса выявлен в Нижневартовской окружной детской больнице (ХМАО), инфекция в медучреждении подтверждена у трех человек, сообщила в понедельник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Общество Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 18

Здоровье Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе "В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации. 7

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,6K

Здоровье Когда откроют торговые центры в Иванове: позиция губернатора и главного санврача Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел конференцию с представителями торговых центров региона на тему запуска их работы.