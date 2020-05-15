Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил
 перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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