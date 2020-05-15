Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАНвчера в 15:35
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Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Общественное телевидение Россиивчера в 15:27
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газетавчера в 15:25
Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
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Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
Народные новостивчера в 04:47
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Коммерсантъ 04:55
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СК начал проверку после публикаций о невыплатах врачам в КЧР
Следователи в Карачаево-Черкесской республике организовали дослдедственную проверку после появления в СМИ информации о нарушениях с зарплатами и стимулирующими выплатами медицинским работникам РГБУЗ «Прикубанская центральная районная больница».
РБК 12:05
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Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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Из-за плохой погоды в районе космодрома на сутки было решено отложить запуск ракеты-носителя Atlas V с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 12:04
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СКА подписал контракт с Тимкиным
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Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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Уральский меридиан 03:38
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Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
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ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
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