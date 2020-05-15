Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении
 президента.
ФАНвчера в 15:35

Подробнее о событии

Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»

Вологда Регионвчера в 05:12

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Общественное телевидение Россиивчера в 15:27

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газетавчера в 15:25

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАССвчера в 15:21

Главные новости к утру 16 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал

Народные новостивчера в 04:47

Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

ИА Клерк.Рувчера в 04:29
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Космос

Ученый предупредил об угрозе попадания на Землю инопланетных вирусов

Инопланетные вирусы могут попасть на Землю через образцы пород с Марса.
Shraibikus News 04:12
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Политика

COVID-19 опозорил главного контролера разведки США

Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19.
Взгляд.ру вчера в 13:00
Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
3,9K
Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
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Происшествия

В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки

Известия 00:32
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Политика

Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для обсуждения широкого круга проектов и ждет положительного ответа.
ТАСС 04:01
Футбол

Серию А могут доиграть в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона.
Советский спорт 03:49
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1K
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
14
Общество

В Крыму отменили режим самоизоляции

Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
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Происшествия

Погибших искателей сокровищ обнаружили в Греции

Тела искателей сокровищ обнаружили в Греции, сообщает издание Loutraki365.
Вести.Ru 04:17
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
4
Общество

В России зафиксировано 9200 случаев коронавируса за сутки

Из общего числа людей с новым типом коронавируса 3505 случаев за последние сутки было зафиксировано в Москве и 937 в Московской области.
Слово и Дело 03:44
Общество

На Apple и Cisco может наложить санкции Китай

Китай ответил на санкции США, введенные против компании Huawei, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 14:58
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Здоровье

Онколог назвал распространенный симптом рака

В марте эксперты назвали малозаметные признаки рака поджелудочной железы.
Известия 00:48
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Газета.Ru вчера в 19:10
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
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Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 01:16
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Политика

В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны

Несколько десятков неразорвавшихся бомб времен Корейской войны (1950-1953) были обнаружены во время строительных работ в Пхеньяне, сообщает газета "Нодон синмун".
РИА Новости 04:33
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Шоу-бизнес

Профессор Чумаков: У Анастасии Заворотнюк началась ремиссия

Чумаков заявил, что у Заворотнюк наметилась ремиссия. По словам профессора, супруг Анастасии намерен ждать дальнейших улучшений.
Суть событий 02:42
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
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Армия и оружие

ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

REGNUM 02:56
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