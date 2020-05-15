Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении президента.ФАНвчера в 15:35
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Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Общественное телевидение Россиивчера в 15:27
Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал
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Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»
Вологда Регионвчера в 05:12
Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Российская газетавчера в 15:25
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Общество
Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре
В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
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По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края, которая проверит, как медработникам начислялись выделенные для них деньги.
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Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила самые часто встречаемые симптомы коронавируса у несовершеннолетних.
Экономика сегодня 03:05
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
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До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки
Российская газета 03:28
Общество
В Волгограде начали выдавать бесплатные перчатки и маски
В один выдаваемый комплект входит маска со сменными защитными фильтрами и многоразовые перчатки.
ИнфоСМИ вчера в 11:50
Политика
Путин рассказал об уникальности высокотехнологичного вооружения РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что страна обладает современными видами высокотехнологичного вооружения.
Московский Комсомолец 05:53
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Месси с женой снялись в клипе рэпера Residente о влюбленных
Рэпер Residente из Пуэрто-Рико опубликовал клип на песню Antes Que el Mundo Se Acabe.
Sports.ru 05:32
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
REGNUM 14 мая в 15:06
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Космос
НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты
AstroNews.ru 13 мая в 16:07
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
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Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
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Китай может наложить санкции на Apple и Cisco
В ответ на планируемую США блокировку поставок китайскому технологическому гиганту Huawei полупроводников от мировых производителей микросхем Китай может наложить санкции на американские компании, включая Cisco, Apple и Qualcomm.
МонаВиста 04:55
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Общество
Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM вчера в 03:50
Экономика
Сооснователь Qiwi Солонин предоставит Дурову кредит на $17 млн
В 2018 г. сооснователь Qiwi вложил в TON $17 млн.
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Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
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Ректор ДГУНХ прокомментировал выступление Главы Дагестана
Яхья Бучаев прокомментировал выступление Главы Дагестана Владимира Васильева.
Лезги газет 03:37
Здоровье
За сутки коронавирус обнаружен у 112 жителей Ростовской области
За минувшие сутки новый коронавирус выявлен у 112 дончан.
Rostof.ru 04:05
Технологии
Биотехнологи обнаружили полностью блокирующее коронавирус антитело
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