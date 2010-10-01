Экономика
КоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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Общество
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБК 02:00
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
News.ru вчера в 08:38
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия вчера в 02:50
Происшествия
В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:01
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Фигурное катание
Татьяна Тарасова ответила на обвинения Ирины Родниной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на недавние обвинения со стороны трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.
Вечерняя Москва вчера в 12:46
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 15 мая в 13:33
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
REGNUM 00:59
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Финансы
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Третья группа российских военных вернулась из Сербии
Третий самолет Ил-76 привез российских военных специалистов из Сербии, где они помогали бороться с коронавирусом, в Россию.
Известия вчера в 08:23
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 14 мая в 12:46
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют право.
Lenta.ru 03:13
Футбол
«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Наука
Употребление жирной пищи снижает возможность концентрироваться
Первая группа добровольцев ела продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – блюда, приготовленные на подсолнечном масле.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Космос
Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд
Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com вчера в 01:52