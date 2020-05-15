Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
«Правительству Российской Федерации обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями», — говорится в поручении
 президента.
ФАНвчера в 15:35

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Главные новости к утру 16 мая

Коммерсантъ00:00

Путин поручил к 1 июня списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО

ТАССвчера в 15:29

Кабмин РФ утвердил списание налогов малому и среднему бизнесу

Экономика сегоднявчера в 06:37

Путин поручил до июня списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Российская газетавчера в 15:25

Антон Шопин: «Отмена налоговых и страховых взносов для предприятий полностью оправдана»

Вологда Регионвчера в 05:12

Кабмин одобрил списание налогов для малого и среднего бизнеса за II квартал

Народные новостивчера в 04:47

Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

ИА Клерк.Рувчера в 04:29
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
812
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
2,9K
Общество

В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью

В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
9
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Происшествия

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
4
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,2K
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1
Происшествия

В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека

RT на русском 02:10
4
Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 14 мая в 05:41
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,8K
Шоу-бизнес

Пригожин выложил фото Валерии с задранными за голову ногами

Продюсер Иосиф Пригожин решил подшутить над своей супругой певицей Валерией и заснял ее в эпичном ракурсе, пока она занималась йогой.
Pravda.Ru 05:13
Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
1
Транспорт

С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда

Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
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Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
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Армия и оружие

Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию

RT на русском 03:23
10
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
845
Общество

Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ

Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
КМВ Новости 04:54
Происшествия

Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту

Нанесенный ущерб оценен в 50 тысяч рублей. Также сообщается, что подозреваемым в незаконной охоте грозит до пяти лет лишения свободы.
Российская газета 03:55
5
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
924
Общество

В Астрахани отменили пропускной режим

Пропускной режим для лиц моложе 65 лет отменён.
Канал 7+ 03:45
45
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Армия и оружие

Соединенные штаты ведут разработки гиперзвукового оружия

Ранее представители министерства обороны США сказали, что планируют начать испытания такого вооружения уже в этом году.
Эхо Москвы 02:05
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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