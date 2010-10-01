Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

2 фото
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
72
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
24
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
ТАСС 03:36
1
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
732
Кино

Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru вчера в 10:47
12
Политика

В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны

"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - приводятся в сообщении Роскосмоса, поступившем в РИА Новости, слова замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
РИА Новости 03:52
Общество

В Тульской области еще 105 жителей заразились коронавирусом

15 мая стало известно о 105 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия вчера в 03:46
412
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

РИА Новости 02:30
6
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Наука

Люди заражают своих собак новым коронавирусом

В Утрехтском университете в Нидерландах решили понаблюдать за домашними питомцами людей, у которых был обнаружен коронавирус, и подтвердили догадку коллег из Гонконга о том, что собаки заражаются от своих хозяев.
Э Вести вчера в 15:46
9
Происшествия

Под Петербургом собака напала на ребёнка и покусала ему лицо

В Выборге 10 мая собака напала на шестнадцатилетнюю школьницу. Девочку госпитализировали с рваной раной голени.
Life.ru вчера в 18:17
2
Политика

Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
РБК 02:58
346
Общество

Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
116
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
40
Происшествия

СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске

В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу в "По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок", - говорится в сообщении ведомства.
РЕН ТВ 02:47
1
Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручения правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:27
4
Здоровье

В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу

В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Коммерсантъ 03:29
4
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport вчера в 14:00
3
Экономика

ЦБ сообщил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим на фоне расрпотранения коронавирусной инфекции и подающим заявки на кредитные каникулы.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:14
50
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
10
Общество

Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как в субботу сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1 470 человек.
Интерфакс 02:54
346
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
785
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
888
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
1,9K
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
844
Общество

В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая.
Интерфакс 04:03
Политика

Трамп «потерял вкус» к торговой сделке с Китаем

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «немного потерял вкус» к торговой сделке с Китаем.
Взгляд.ру 00:23
4
Футбол

Серию А могут доиграть в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона.
Советский спорт 03:49
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 16 мая превысило 262,8 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 2418 человек, выздоровели с начала эпидемии 58,2 тыс. человек.
РБК 02:25
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное